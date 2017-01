Espectaculares resultados financieros de Apple Q1 del 2017

Hoy se han dado a conocer los resultados financieros de Apple Q1 del 2017, que terminó el 31 de diciembre de 2016. Por primera vez en mucho tiempo, son bastante buenos.

Es cierto que Apple es una de las compañías más valiosas, no ya del sector, sino de todo el mundo; pero no es menos cierto que ya no es “LA” compañía más valiosa del mundo.

Las claves de los resultados financieros de Apple Q1 del 2017

El año pasado ese honor pasó a Alphabet, que superó a Apple en 14.000 millones de dólares. En realidad no fue tanto que Alphabet superase a Apple, sino que Apple cayó detrás de Alphabet.

El motivo no fue otro que un estancamiento en las ventas de su producto estrella, el iPhone; por lo tanto, de cara a los primeros resultados financieros de Apple del 2017, era importante comprobar si la tendencia continuaba.

Clave 1 – Los ingresos alcanzan cifras récord

La gran noticia para Apple es que por fin ha roto su mala racha. Los ingresos han remontado una barbaridad respecto al mismo periodo del año anterior; después de caer en los tres últimos trimestres, la tendencia es al alza.

Estamos hablando de unos ingresos de nada menos que 78.351 millones de dólares, dinero constante y sonante que marca un récord. Nunca antes Apple había ganado tanto dinero en un trimestre.

En beneficios, estamos hablando de unos 17.891 millones de dólares. Una cifra que marea un poco, pero que en realidad es algo menor que el año pasado. Por contra, la liquidez de la compañía está fuera de toda duda, con un “cash-flow” de 27.000 millones de dólares.

Clave 2 – El iPhone, el gran protagonista

Aunque el iPhone 7 ha sido criticado duramente por no ser nada revolucionario, eso no se ha traducido en malas ventas. Mas bien al contrario, se han vendido 78.3 millones de iPhone.

Aunque no sabemos exactamente cuántos han sido 7 y 7 Plus, si que sabemos que el precio medio de venta es de 694 dólares. Eso indicaría un genial rendimiento del 7 Plus, el modelo más caro.

Clave 3 – El iPad sufre una importante caída

No es solo el iPhone. Otros aparatos como el iPad también han sumado.

En concreto, se han vendido 13 millones de iPad; de nuevo, no hay distinción de modelos, pero habla de una salud envidiable.

Ahora bien, hay que decir que los datos podrían ser mejores. Las ventas de iPad son buenas, pero han bajado un 19% respecto al mismo periodo del año anterior. Peor aún ha sido en ingresos que ha bajado en un 22%.

Clave 4 – Los Mac se mantienen pese a la crisis

Se han vendido 5.3 millones de Macs, una cifra respetable si tenemos en cuenta la crisis del sector de los ordenadores. De hecho, ha subido un anecdótico 1%, pero ha conseguido unos ingresos un 7% mejores.

Clave 5 – El resto, bien, gracias

En la sección de “otros productos” nos encontramos una bajada del 8%, pero eso no cuenta toda la historia.

Los Apple Watch también han batido su récord de ventas, por ejemplo. Por contra, Beats, los iPod y Apple TV no parecen haber alcanzado el nivel esperado.

Clave 6 – Apple no ha pagado los impuestos que le pide la Comisión Europea

Entre todos los datos presentados hoy por Apple, falta un gasto importante: el pago de impuestos en Irlanda.

Si recordáis, la Comisión Europea acusó a Apple de no haber pagado impuestos entre 2003 y 2014; por lo tanto, le ordenó pagar los 13.000 millones de euros que tenía pendientes.

Sin embargo, hoy mismo se ha sabido que a Apple se le ha pasado la fecha límite para pagar estos impuestos. Según la comisaria europea Margrethe Vestager, el proceso es complicado y puede tardar aún un poco.

Es poco probable que 13.000 millones de euros afecten mucho a las arcas de Apple; pero aún no se sabe qué impacto puede tener en sus acciones.