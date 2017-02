La incógnita alrededor del nuevo iPhone 7s es incluso mayor que en generaciones anteriores; de hecho, podría producirse un salto al iPhone 8.

Hace una semana Apple presentó los primeros resultados financieros del año, y batieron todos los récords; sin duda alguna, el iPhone fue el gran protagonista consiguiendo unos ingresos de 78.351 millones de dólares. Sin embargo, Apple no pudo presumir de una buena cifra de iPhone vendidos, con “sólo” 212 millones de dispositivos; eso es un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de los iPhone siguen bajando, aunque los beneficios suban

Nada preocupante, porque la bajada en ventas se compensó con mas ingresos con cada modelo vendido; pero es un dato que define muy bien la incómoda situación actual de Apple. Es fácil encontrar un motivo a la bajada en ventas: los iPhone 7 y 7 Plus no fueron nada sorprendentes; aunque traían algunas novedades bajo el brazo, el consenso general es que eran dos dispositivos muy continuistas, que no aportaban nada nuevo.

Esto fue una sorpresa por muchas razones, no la menor de ellas que iba en contra del esquema que Apple ha seguido desde hace varias generaciones. De hecho, el cambio fue tan gordo que muchos se están preguntando si Apple no nos sorprenderá a todos con un iPhone 8 para este 2017. En teoría, este año toca el lanzamiento del iPhone 7s, una versión mejorada del iPhone 7; pero teniendo en cuenta que el iPhone 7 ya era una versión mejorada del iPhone 6, eso no encaja.

Más gente tiene un iPhone, y eso son malas noticias para el nuevo iPhone 7s

La clave está en cómo Apple venderá el nuevo dispositivo, y a quién. Los analistas de Bernstein apuntan que la cantidad de usuarios de iPhone durante este ciclo será un 80% mayor que cuando salió el iPhone 6, uno de los modelos más exitosos de la compañía; por lo tanto, a Apple le interesará apelar a los usuarios que quieran actualizar su móvil. Según Bernstein, el 2018 será el año ideal para eso, porque será cuando la mayoría de usuarios sentirá que su iPhone se ha quedado obsoleto.

En base a esta teoría, el iPhone 8 saldrá en 2018 y este 2017 saldrá un iPhone 7s. Por otra parte ese es un riesgo que Apple probablemente no querrá asumir; es más posible que desde Apple quieran acortar el periodo hasta que un iPhone esté considerado como “obsoleto”. La mejor manera de hacerlo es, cómo no, con un iPhone 8.

Por qué el próximo iPhone podría llamarse “iPhone”

Otro dato importante a tener en cuenta es que este 2017 se celebra el décimo aniversario del primer iPhone. Seguro que Apple quiere hacer algo especial, y un iPhone 8 más innovador y revolucionario encajaría con esta idea. Pero, ¿qué hay más especial que relanzar la gama? En efecto, otra posibilidad es que el próximo iPhone se llame simplemente “iPhone”, con lo que Apple conseguiría enviar un fuerte mensaje y sacar de quicio a los que nos importan los nombres, al mismo tiempo.

No es que sea algo nuevo para la compañía; es algo que ya hace con los iPad y los MacBook, que son referidos por el año en el que salieron y no por ningún número. Sin embargo, a diferencia de esas gamas, Apple lanza al menos un modelo nuevo de iPhone cada año; por lo que tiene más potencial de confundir a los usuarios.

Continuista o revolucionario, la gran duda de Apple

Apple, y Tim Cook en concreto, se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de los últimos años. Ser continuista o revolucionario. Si elige lo primero, tendremos un iPhone 7s con hardware mejorado y poco más, y unas ventas aceptables pero a la baja. Si elige celebrar el aniversario como se merece, tendremos un iPhone 8 que puede que la mayoría de la gente no esté lista para comprar teniendo un modelo moderno.

Para entender de qué niveles de mejora estamos hablando, podemos ver este anuncio ficticio de un posible iPhone 8; ha sido creado por la afición, y demuestra que las expectativas serán difíciles de cumplir. Sin duda la idea más interesante es la implementación de la Touch Bar del Macbook Pro; aunque está por ver si realmente sería tan útil, o si sería usado para crear juegos y pasatiempos como en el portátil.

Teniendo en cuenta que el aniversario del iPhone cae en junio, Apple no puede tardar mucho en montar una presentación; y los rumores probablemente estarán al caer. Pronto sabremos cuál será el iPhone del aniversario, si el mismo modelo de siempre o algo revolucionario.