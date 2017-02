Cómo usar WhatsApp desde cualquier ordenador: Windows, Mac y Web

Así puedes usar WhatsApp desde el ordenador y en cualquier parte.

Si hablamos de aplicaciones de mensajería, WhatsApp debe estar en la conversación. Su popularidad está fuera de toda duda y, pese a que cada vez hay más alternativas – y en muchas ocasiones más completas – no deja de crecer en número de usuarios.

Las últimas cifras ofrecidas por Facebook nos dejan ver, una vez más, el enorme volumen de personas que utilizan WhatsApp: nada menos que 1.200 millones de usuarios activos se comunican a través de la aplicación. WhatsApp está disponible para Android, iOS (en el iPhone) y para Windows Phone, aunque también mantienen versiones para plataformas como Symbian y BlackBerry, pero todavía existe un gran porcentaje de usuarios que no conoce la posibilidad de usar WhatsApp desde el ordenador.

Cuidado si recibes un archivo Word por Whatsapp, puede ser un virus Nuevos virus compartidos por Whatsapp vienen incluidos dentro de archivos de Word compartidos por la app por contactos en los que confiamos.

WhatsApp para ordenador: cómo funciona

Si hay algo que durante años se le ha criticado a WhatsApp es la imposibilidad de utilizar la aplicación en más de un dispositivo al mismo tiempo. Es decir, poder comunicarnos desde nuestro móvil, tablet, ordenador o smartphone secundario todo con una misma cuenta.

Eso sigue sin ser posible hoy en día, pero sí podemos utilizar WhatsApp desde cualquier ordenador utilizando el navegador o, directamente, instalando la aplicación de WhatsApp. No son funciones precisamente nuevas, WhatsApp Web se presentó en 2015 y las apps para Windows y Macs datan de mediados de 2016, pero muchos usuarios siguen sin conocerlas.

El inconveniente es el de siempre: dependemos de nuestro smartphone, pero oye, algo es algo.

WhatsApp desde el navegador con WhatsApp Web

Si quieres usar WhatsApp directamente desde el navegador, simplemente tienes que entrar en:

Ahí verás que te aparece un código QR que tendrás que leer con tu móvil. Entra en los ajustes de la aplicación de WhatsApp y verás la opción. Escanea y listo, automáticamente aparecerá en el navegador .

Además, este mismo sistema sirve como ‘truco’ para usar WhatsApp desde una tablet, tal y como os explicamos aquí:

Cómo usar WhatsApp desde una tablet Tutorial para instalar WhatsApp en tablet y usar la aplicación de mensajería instantánea desde tabletas. Dos métodos, con sus ventajas e inconvenientes.

Cómo instalar WhatsApp en Windows y Mac

El método anterior sirve para usar WhatsApp desde el navegador, pero si casi siempre vamos a estar frente a nuestro propio ordenador, quizá lo más interesante y cómodo sea utilizar las aplicaciones de WhastApp para Windows y Mac.

Como decíamos antes, no son precisamente nuevas pero todavía hay millones de usuarios que no las conocen porque simplemente no saben cómo llegar a ellas ni que existen. Basta con entrar a la sección Download de la web oficial de WhatsApp y ahí veremos los instaladores:

Está disponible WhatsApp para Mac OS X (ahora conocido como macOS) y para Windows, compatible desde Windows 8 en adelante y con versiones en 32 y 64 bits. Los usuarios de Linux y otros sistemas operativos deberán recurrir a la versión Web.

Simplemente descargamos e instalamos como con cualquier otra aplicación y a la hora de abrirla volvemos al proceso anterior: tendremos que escanear el código QR que aparece en la app con nuestro móvil y listo.

Recordamos una vez más que todas estas aplicaciones son independientes, todos los datos los saca de nuestro móvil y por tanto dependemos del smartphone y de su conexión para usar WhatsApp desde cualquier otro dispositivo.