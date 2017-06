Farpoint es el juego para Playstation VR que nos trae el futuro de los juegos de disparos, y que demuestra las posibilidades de la realidad virtual de Sony.

La realidad virtual es un mundo -nunca mejor dicho- que ha llegado para quedarse. Y son los videojuegos quienes más se están beneficiando de esta nueva tendencia. Los desarrolladores de videojuegos han encontrado un verdadero filón en la realidad virtual para sumergirnos en el juego. Y Sony es uno de los fabricantes que están apostando por la realidad virtual en los videojuegos.

PlayStation VR es un casco de realidad virtual que sólo necesita PlayStation 4 para funcionar. La plataforma está viendo llegar muy buenos juegos de realidad virtual, colocándose en diferentes géneros. Y uno de estos títulos es Farpoint: un juego de disparos que nos pone en la piel de un astronauta rescatador en un mundo hostil.

Farpoint: un juego de disparos en verdadera primera persona

La historia de Farpoint es interesante de por sí. Una estación espacial de investigación científica, la Pilgrim, se ha estrellado en la superficie de un planeta extraterrestre e inexplorado. Nosotros llegamos a ese mismo planeta como el equipo de rescate, con la intención de sacar de allí a cualquier superviviente del choque. Y así es como emprendemos el camino, buscando pistas que nos lleven a buscar a los científicos supervivientes.

El problema viene cuando empezamos a encontrarnos rastros de los supervivientes, pero ningún superviviente. Por supuesto, nos cruzamos con alienígenas que no dudarán en intentar acabar con nosotros nada más nos vean. Como podéis imaginar, las cosas se ponen feas, y tendremos que defendernos con todas nuestras armas para conseguir sobrevivir.

Pero, y por supuesto, existe un misterio alrededor del planeta. El equipo de científicos de la Pilgrim estaba allí para estudiar una radiación extraña sin origen aparente. Parte de la historia es descubrir qué hay detrás de este misterio, y por qué la Pilgrim terminó estrellándose sin remedio contra el planeta. La otra parte es sobrevivir y escapar del planeta.

Una experiencia aún más inmersiva gracias a PlayStation VR

Para ello contamos con un arsenal de armas, y aquí es donde entra en juego el accesorio que Sony ha creado junto a Farpoint. Hablamos del mando con forma de rifle que supone nuestra principal interacción con el juego. Aunque podemos comprar el juego a secas, Sony vende un pack con el mando incluído. Y es muy recomendable hacerse con el accesorio para tener la experiencia completa.

El movimiento de nuestro personaje no es con teletransporte o automático, lo controlamos con el joystick. Aquí es donde está parte de la gracia: tenemos libertad para escoger las coberturas, avanzar o incluso retroceder para contener a los enemigos. No estamos forzados a avanzar, podemos actuar con cabeza y movernos de diferentes formas para atacar.

El rifle sirve para replicar todas las armas del juego: fusil, escopeta y francotirador terrestres, y dos armas alienígenas de ese planeta. Para cambiar el arma sólo tenemos que hacer el gesto de llevar el arma a la espalda, y recargar es cuestión de pulsar un botón. El arma también sirve para escanear hologramas que nos muestran los pasos de los supervivientes de la Pilgrim.

Farpoint, el futuro de los shooters en realidad virtual

La historia de Fairpoint, gracias a aprovechar la realidad virtual y PlayStation VR, nos sumerge por completo. Hologramas que nos colocan en la historia, alienígenas que nos saltan al cuello si no acabamos con ellos a tiempo, y un modo de juego completamente inmersivo.

Además, el detalle de que el control sea un rifle real nos sumerge aún más en el juego. El rifle real tiene la misma posición en el videojuego, difuminando la barrera entre realidad y virtual. Y yo mismo me he sorprendido manteniendo la disciplina de tiro (apartar el dedo del gatillo si no vas a disparar) mientras jugaba. Un buen signo de que estaba completamente inmerso.

Farpoint VR es un juego con muchos aciertos que nos muestra cómo serán los juegos de disparos del futuro. Este juego es una genial muestra del futuro de los shooters, que podemos jugar ahora. Algo que merece la pena probar.

Farpoint ya está a la venta, tanto en solitario como con el mando pistola. Como hemos mencionado antes, es más que recomendable adquirir la versión con mando pistola para sumergirnos de todo en el juego.